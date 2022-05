Ferrara: “Non vi aspettate l’erede di Insigne. Contestazioni, ecco come la penso” (Di lunedì 16 maggio 2022) Ciro Ferrara parla dell’addio di Lorenzo Insigne al Napoli, ma anche delle Contestazioni alla società di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni ci sono stati numerosi striscioni contro il presidente del Napoli, ma anche Contestazioni durante Napoli-Genoa, coperta da presunti fischi finti dalle casse dello stadio. Insomma il clima in casa Napoli è tutt’altro che rilassato. Anche Spalletti ha lanciato un chiaro messaggio a De Laurentiis: “Bisogna comprare“ dettando anche il profilo di calciatori che servono alla squadra per lottare per lo scudetto. Tutte indicazioni che fanno capire come ci siano ancora molte cose da risolvere. Ciro Ferrara: intervista Il Mattino Sembrava non voler lasciare il campo. «Si è goduto ogni secondo, è stato toccante vederlo con i figli fare il giro di campo. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 16 maggio 2022) Ciroparla dell’addio di Lorenzoal Napoli, ma anche dellealla società di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni ci sono stati numerosi striscioni contro il presidente del Napoli, ma anchedurante Napoli-Genoa, coperta da presunti fischi finti dalle casse dello stadio. Insomma il clima in casa Napoli è tutt’altro che rilassato. Anche Spalletti ha lanciato un chiaro messaggio a De Laurentiis: “Bisogna comprare“ dettando anche il profilo di calciatori che servono alla squadra per lottare per lo scudetto. Tutte indicazioni che fanno capireci siano ancora molte cose da risolvere. Ciro: intervista Il Mattino Sembrava non voler lasciare il campo. «Si è goduto ogni secondo, è stato toccante vederlo con i figli fare il giro di campo. ...

