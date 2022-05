"Dagli Usa incrollabile sostegno alla sovranità dell'Ucraina" (Di lunedì 16 maggio 2022) Lloyd Austin, il segretario alla Difesa americano, "ha ribadito l'incrollabile sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e agli sforzi di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina" con il ministro della Difesa del paese... Leggi su today (Di lunedì 16 maggio 2022) Lloyd Austin, il segretarioDifesa americano, "ha ribadito l'degli Stati Unitie agli sforzi di assistenzasicurezza" con il ministroa Difesa del paese...

Advertising

ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - fattoquotidiano : Guerra Russia Ucraina, Letta riposiziona il Pd: “Non dobbiamo farci guidare dagli Usa, l’Ue è adulta. Fuori luogo l… - pfmajorino : Oggi @EnricoLetta ribadisce due punti di fondo per me essenziali. L'#Europa non deve farsi guidare dagli #USA ma es… - Bobbio65M : RT @ChanceGardi: John Pilger: Questa settimana 15.000 soldati guidati dagli USA simuleranno una guerra della NATO con la Russia a meno di 1… - AseroGiovanna : RT @robertocorbetta: @andreapurgatori @repubblica Non facciamo le anime candide. Che sia la guerra pianificata e spinta dagli USA lo sanno… -