(Di lunedì 16 maggio 2022) Bangkok. In Asia i simboli sono incapsulati nella psiche, fanno parte della realtà. In occidente hanno la sostanza dei sogni. Il summit fra America e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, che si è svolto a Washington venerdì e sabato scorsi, è stato “soprattutto un fatto simbolico”. Lo ha detto Gregory Polling, esperto di sud est asiatico al Csis di Washington. La sua affermazione diviene essa stessa simbolo degli equivoci tra il pensiero occidentale e quello orientale. Il summit, il primo dopo quello organizzato nel 2016 da Barack Obama, era previsto per marzo, ma molti dei leader delnon lo avevano giudicato opportuno a poco tempo dallo scoppio della guerra in Ucraina: dovevano ancora capire come comportarsi (altro segno del clima d’incertezza in cui si è svolto). Senza contare la mancata partecipazione del Myanmar, escluso dagli stessi governi ...

Advertising

MusumeciClaudio : RT @magdicristiano: La Vignetta del giorno di Alex Di Gregorio - Biden convoca Draghi - DmitryEvic : @RealSofi21 Visto che la curiosità è donna.. - partigggiano : @antoniopolito1 A Washington Biden convoca per la notte una riunione dell'ufficio di presidenza per valutare il gar… - ClassistaC : RT @magdicristiano: La Vignetta del giorno di Alex Di Gregorio - Biden convoca Draghi - carillomar : RT @PieroSansonetti: Sicuramente farà compiere un salto all’Italia nell’impegno bellico #Biden #Draghi -

Il Foglio

... "Armi in Ucraina Ne parlerò con Draghi" E' il giorno in cui Matteo Salviniuna conferenza ... 'Sono fiducioso per natura, con me Draghi ha parlato di pace, non so con Joe', dice Salvini ...Altri razzi su AzovstalDraghi, Italia testa di ponte in Europa: terza guerra mondiale più vicina Ecco come si farà la pace, Macron detta la linea all'Europa sul conflitto tra Russia e ... Biden convoca l’Asean contro Russia e Cina ma la strategia non funziona Simbolo della “nuova èra” tra America e Asean evocata dal presidente Biden è stata la promessa di finanziamenti nei settori delle infrastrutture, della sicurezza, della sanità e dell’energia pulita ...potrebbe anche essere una commedia (scarsissime provabilita') Draghi chiede quello ,lo si fa sapere ,Biden il Magnanimo convoca il ragazzaccio per trovare un accordo (perche' il colpo e' fallito e cos ...