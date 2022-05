Atp Ginevra 2022: programma, date, orari e copertura tv (Di lunedì 16 maggio 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv dell’Atp 250 di Ginevra 2022, evento in programma da lunedì 16 a sabato 21 maggio. Il russo Daniil Medvedev è il favorito del seeding, seguito da Ruud e Shapovalov. Presente anche due tennisti azzurri, ovvero Fabio Fognini e Marco Cecchinato. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match in programma. programma COMPLETO ATP Ginevra ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Il, le, glie latv dell’Atp 250 di, evento inda lunedì 16 a sabato 21 maggio. Il russo Daniil Medvedev è il favorito del seeding, seguito da Ruud e Shapovalov. Presente anche due tennisti azzurri, ovvero Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming disponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la nuova piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it fornirà ai propri lettori aggiornamenti e approfondimenti relativi ai vari match inCOMPLETO ATP...

Advertising

sportface2016 : #ATPGinevra 2022: il programma di lunedì 16 maggio con #Cecchinato-#Thiem - Pasquorum : RT @LorenzoAndreol4: Marco Cecchinato nel main draw dell'Atp 250 di Ginevra, battuto un osso duro come Cuevas 61 63 nel turno decisivo di q… - federtennis : Marco #Cecchinato stacca il pass per il tabellone principale dell'#ATP di Ginevra superando Cuevas per 6-1 6-3!… - TennisItalia : CECK!!!!! Marco #Cecchinato ottiene il Main Draw a Ginevra battendo Cuevas! Primi segnali di ripresa in questo 2022… - LorenzoAndreol4 : Marco Cecchinato nel main draw dell'Atp 250 di Ginevra, battuto un osso duro come Cuevas 61 63 nel turno decisivo d… -