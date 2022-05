Advertising

sportli26181512 : Pagelle Salernitana: Sepe show, generosità Djuric: I voti degli uomini di Nicola: Mazzocchi impreciso, Kastanos sma… - OdeonZ__ : Empoli-Salernitana, le pagelle: Vicario para tutto, merita 8,5. Bonazzoli decisivo: 7 - sportli26181512 : #Empoli-Salernitana, le pagelle: Vicario para tutto, merita 8,5. Bonazzoli decisivo: 7: #Empoli-Salernitana, le pag… - Gazzetta_it : #EmpoliSalernitana, le pagelle della Gazzetta: Vicario super, merita 8,5 - infoitsport : Serie A - Empoli-Salernitana 1-1, pagelle: Vicario miracoloso, Perotti sbaglia -

Ecco legranata: i voti di tutti i protagonisti della partita pareggiata 1 - 1 in casa dell'Empoli ...Il volo su Bonazzoli è senza senso, la doppia su Djuric e ancora Bonazzoli un prodigio. Ah, e para pure un rigore. Niente 9 per l'errorino sul gol. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non ...Fantacalcio pagelle 37° giornata di andata del Campionato di Serie A 2021-2022: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...I voti degli uomini di Nicola: Mazzocchi impreciso, Kastanos smarrito, Bonazzoli da poster, Perotti sfortunato ...