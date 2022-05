Orari Valentino Rossi oggi: dove vederlo in tv, programma 15 maggio, streaming GT World Challenge Europe Magny-Cours 2022 (Di domenica 15 maggio 2022) Ultimo giorno d’attività in quel di Magny-Cours per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tutto è pronto per una domenica d’azione nell’impianto francese con una Q2 e soprattutto una race-2 da non perdere Il programma è sempre lo stesso con un turno contro il cronometro che stabilirà l’ordine di partenza per la quarta competizione sprint del 2022. Molti aspetti potrebbero cambiare rispetto a ieri, le temperature saranno completamente diverse visto l’Orario di partenza. Valentino Rossi tenta di confermarsi nella Top10 a due settimane di distanza dall’ottavo posto di Brands Hatch. Il #46 di Audi (WRT) sarà nuovamente accompagnato dal belga Frédéric Vervisch, compagno che dividerà per tutte le ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Ultimo giorno d’attività in quel diper il Fanatec GTPowered by AWS Sprint Cup. Tutto è pronto per una domenica d’azione nell’impianto francese con una Q2 e soprattutto una race-2 da non perdere Ilè sempre lo stesso con un turno contro il cronometro che stabilirà l’ordine di partenza per la quarta competizione sprint del. Molti aspetti potrebbero cambiare rispetto a ieri, le temperature saranno completamente diverse visto l’o di partenza.tenta di confermarsi nella Top10 a due settimane di distanza dall’ottavo posto di Brands Hatch. Il #46 di Audi (WRT) sarà nuovamente accompagnato dal belga Frédéric Vervisch, compagno che dividerà per tutte le ...

