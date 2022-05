Infortunio Immobile, rifinitura saltata: out per Juve Lazio (Di domenica 15 maggio 2022) Infortunio Immobile, l’attaccante salta anche la rifinitura: con tutta probabilità non ci sarà domani contro la Juve Brutte notizie per Sarri. Ciro Immobile ha saltato anche la rifinitura della vigilia. L’attaccante, come riporta Il Messaggero, con tutta probabilità per la trasferta di Torino per Juve-Lazio. Il tecnico dovrà puntare sul tridente “leggero” con Felipe Anderson al centro e capire se potrà contare sul suo attaccante in questo finale di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 15 maggio 2022), l’attaccante salta anche la: con tutta probabilità non ci sarà domani contro laBrutte notizie per Sarri. Ciroha saltato anche ladella vigilia. L’attaccante, come riporta Il Messaggero, con tutta probabilità per la trasferta di Torino per. Il tecnico dovrà puntare sul tridente “leggero” con Felipe Anderson al centro e capire se potrà contare sul suo attaccante in questo finale di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

