Eurovision 2022 in mirino hacker russi, sventati attacchi informatici (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) - Eurovision 2022 nel mirino degli hacker russi, sia nella serata inaugurale che durante la finale di sabato sera : sventati attacchi informatici dalla Polizia di Stato. L'attivazione di una sala operativa dedicata all'evento di Eurovision, nella quale tecnici e poliziotti specialisti del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche) della Polizia postale hanno lavorato fianco a fianco h 24, ha permesso la neutralizzazione di attacchi informatici del collettivo di killnet e la sua propaggine “Legion”. L'attività info-preventiva condotta dal personale del Cnaipic della Polizia postale, prosegue la nota, sulla base dell'analisi delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 maggio 2022) Roma, 15 mag. (Adnkronos) -neldegli, sia nella serata inaugurale che durante la finale di sabato sera :dalla Polizia di Stato. L'attivazione di una sala operativa dedicata all'evento di, nella quale tecnici e poliziotti specialisti del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico protezione infrastrutture critiche) della Polizia postale hanno lavorato fianco a fianco h 24, ha permesso la neutralizzazione didel collettivo di killnet e la sua propaggine “Legion”. L'attività info-preventiva condotta dal personale del Cnaipic della Polizia postale, prosegue la nota, sulla base dell'analisi delle ...

