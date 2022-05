Amici21 – La Finale, Alex e Luigi: “questa è la sfida di canto”. Ecco chi vince (Di domenica 15 maggio 2022) Alex e Luigi si sfidano per l’ultimo tele voto. Ecco chi vince e le dichiarazioni di Maria De Filippi sui due talenti Volge al termine l’ultima sfida di canto di Amici21. A contendersi la finalissima Alex e Luigi, i due cantanti che solo di recente e grazie a Maria De Filippi, hanno trovato modo di riappacificarsi dopo diverse settimane di distacco e dissapori. Tra i due è Luigi a vincere la sfida, ed è proprio Maria De Filippi a spedare qualche parola sulla gara appena conclusa e a voler dedicare un pensiero speciale ad entrambi: “quando ho detto che mi sarebbe dispiaciuto sia che avesse vinto l’uno e sia che avesse vinto l’altro era vero, è proprio così. Per me ... Leggi su 361magazine (Di domenica 15 maggio 2022)sino per l’ultimo tele voto.chie le dichiarazioni di Maria De Filippi sui due talenti Volge al termine l’ultimadidi. A contendersi la finalissima, i due cantanti che solo di recente e grazie a Maria De Filippi, hanno trovato modo di riappacificarsi dopo diverse settimane di distacco e dissapori. Tra i due ère la, ed è proprio Maria De Filippi a spedare qualche parola sulla gara appena conclusa e a voler dedicare un pensiero speciale ad entrambi: “quando ho detto che mi sarebbe dispiaciuto sia che avesse vinto l’uno e sia che avesse vinto l’altro era vero, è proprio così. Per me ...

Advertising

AmiciUfficiale : ALEX - cantante e finalista, sarà lui il vincitore di #Amici21? . Preparati a votare, ecco come:… - AmiciUfficiale : I nostri finalisti si stanno avvicinando allo studio! Ci vediamo tra pochissimo in prima serata su Canale 5 con la… - LCuccarini : Il tempo è volato via. Sembra ieri che ci siamo conosciuti ed eccoci alla finale. Che questa esperienza vi resti n… - FantaAmici : SERENA VINCE IL BONUS PER AVER RICEVUTO UNA MERITATISSIMA SORPRESA DURANTE QUESTA FINALE! SPACCA, IN TUTTO IL MONDO ?? #FANTAAMICI #AMICI21 - l_anna_vr : Una finale bassata sui commenti della sala stampa e su nuovi contratti di lavoro trovo veramente assurdo #amici21 -