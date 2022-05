Uomini e Donne | Addio definitivo al programma: “A settembre mi sposo” (Di sabato 14 maggio 2022) Una storica coppia di Uomini e Donne ha dato l’annuncio ufficiale: si sposeranno a settembre dopo aver vissuto un amore folle attraverso il programma Uomini e Donne (Studio)Parliamo di una storica coppia che chi segue Uomini e Donne da tempo sicuramente ricorderà: Biagio Buonomo e Caterina Corradino. Avevano lasciato il parterre più di tre anni fa per via del colpo di fulmine. Avevano deciso di abbandonare immediata mente il programma per viversi nel quotidiano. Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi. Caterina ha stretto molto con le figlie di Biagio e la coppia ha costruito un rapporto partendo dal fatto che non sarebbe stato possibile annullare il passato: l’amore avrebbe dovuto accettare il prima per rendere ancora più ... Leggi su direttanews (Di sabato 14 maggio 2022) Una storica coppia diha dato l’annuncio ufficiale: si sposeranno adopo aver vissuto un amore folle attraverso il(Studio)Parliamo di una storica coppia che chi segueda tempo sicuramente ricorderà: Biagio Buonomo e Caterina Corradino. Avevano lasciato il parterre più di tre anni fa per via del colpo di fulmine. Avevano deciso di abbandonare immediata mente ilper viversi nel quotidiano. Da quel momento i due non si sono più lasciati, anzi. Caterina ha stretto molto con le figlie di Biagio e la coppia ha costruito un rapporto partendo dal fatto che non sarebbe stato possibile annullare il passato: l’amore avrebbe dovuto accettare il prima per rendere ancora più ...

