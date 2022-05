Si finge il nipote per truffare un’anziana nel Napoletano | 19enne finisce ai domiciliari

(Di sabato 14 maggio 2022) Si è celebrata questa mattina nel carcere di Poggioreale innanzi al GIP del Tribunale di Torre Annunziata la convalida di Pasquale Cannavo. Per il giovane il pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il giudice, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha concesso gli arrestipresso la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Siamo a Gragnano e a farne le spese questa volta non è l'anziano ma l'arrestato. Si tratta di Pasquale Cannavo, 19enne napoletano del rione Materdei già noto alle forze dell'ordine. La modalità del reato... Il giovane ha telefonata a una 77enne dicendole di anticipare per lui duemila euro a un.... La donna ha raccolto tutti i contanti che aveva in casa, per un totale di 1.600 euro. Pochi minuti dopo il...