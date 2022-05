Giro d’Italia 2022, Simon Carr non è ripartito da Napoli (Di sabato 14 maggio 2022) L’edizione numero 105 del Giro d’Italia di ciclismo su strada vede oggi, venerdì 13 maggio 2022, andare in scena l’ottava tappa, la settima in linea, con partenza ed arrivo a Napoli dopo 153 km: la partenza reale è avvenuta alle ore 13.40, e 167 atleti hanno preso il via. Rispetto ai 168 ciclisti giunti ieri al traguardo a Potenza, sede d’arrivo della settima frazione, oggi non è ripartito dalla città partenopea il britannico Simon Carr, corridore della EF Education-EasyPost, che ieri si trovava in 85ma posizione a 43’44” dalla Maglia Rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) L’edizione numero 105 deldi ciclismo su strada vede oggi, venerdì 13 maggio, andare in scena l’ottava tappa, la settima in linea, con partenza ed arrivo adopo 153 km: la partenza reale è avvenuta alle ore 13.40, e 167 atleti hanno preso il via. Rispetto ai 168 ciclisti giunti ieri al traguardo a Potenza, sede d’arrivo della settima frazione, oggi non èdalla città partenopea il britannico, corridore della EF Education-EasyPost, che ieri si trovava in 85ma posizione a 43’44” dalla Maglia Rosa dello spagnolo Juan Pedro Lopez. Foto: LaPresse

