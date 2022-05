Eriksson | «Samp in B? Un dolore Per lo scudetto tifo Inzaghi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 14 maggio 2022) Sven Goran, ex allenatore delladoria, ha fatto il punto sul match contro la Fiorentina: le sue parole a Il Secolo XIX Sven Goran, ex allenatore delladoria, ha fatto il punto sul match contro la Fiorentina: le sue parole a Il Secolo XIX. VITA NEL CALCIO – «Do una mano al Karlstad, un club vicino a casa mia, guardo tante partite, dal vivo e in tv. Anche Serie A, soprattutto Milan, Juve, Inter ma pure le mie ex squadre. Ho visto Fiorentina-Roma, i viola giocano bene, hanno vinto con merito: ci vorrà una gran belladoria». LANNA – «Gli faccio i complimenti, grande uomo ed era un grande difensore, forte, anche se l’ho allenato un anno solo». RICORDI IN BLUCERCHIATO – «Quando sono arrivato c’è stata la cessione di Vialli che forse ha cambiato un po’ la storia del club. Papà ...