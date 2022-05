Camera di Commercio, eletta la giunta (Di sabato 14 maggio 2022) di Erika Noschese eletta la giunta della Camera di Commercio. Il consiglio si è riunito ieri e sono stati eletti i sette componenti che, oltre al presidente Andrea Prete, rappresenteranno i diversi settori economici. Dunque, Pasquale Giglio per il Commercio, Sabato Pecoraro sempre in rappresentanza del Commercio, Giuseppe Gallo per l’Industria; Lucio Ronca per l’artigianato, Rosario Rago per l’agricoltura, Annarita Colasante per Trasporti e credito, Assunta Gambardella per Servizi alle imprese. Al termine della seduta del Consiglio si è riunita la giunta, che ha proceduto alla elezione dei due vice presidenti previsti dallo Statuto. All’unanimità sono stati eletti Giuseppe Gallo con funzioni di vicario e Pasquale Giglio. “Le tensioni geopolitiche in atto nell’Europa ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 14 maggio 2022) di Erika Noscheseladelladi. Il consiglio si è riunito ieri e sono stati eletti i sette componenti che, oltre al presidente Andrea Prete, rappresenteranno i diversi settori economici. Dunque, Pasquale Giglio per il, Sabato Pecoraro sempre in rappresentanza del, Giuseppe Gallo per l’Industria; Lucio Ronca per l’artigianato, Rosario Rago per l’agricoltura, Annarita Colasante per Trasporti e credito, Assunta Gambardella per Servizi alle imprese. Al termine della seduta del Consiglio si è riunita la, che ha proceduto alla elezione dei due vice presidenti previsti dallo Statuto. All’unanimità sono stati eletti Giuseppe Gallo con funzioni di vicario e Pasquale Giglio. “Le tensioni geopolitiche in atto nell’Europa ...

