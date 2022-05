WWE: NXT pronto a tornare on the road? (Di venerdì 13 maggio 2022) Interessante aggiornamento riguardante il brand di NXT della WWE. Sembra che potrebbero presto tornare gli show on the road del roster di sviluppo della WWE. Una pratica che fino a prima della pandemia era una consuetudine ma che è stata sospesa con l’inizio delle problematiche legate al covid. Un sistema che prima della pandemia era ben rodato e che permetteva ai wrestler di fare esperienza davanti al pubblico prima di esordire sugli schermi televisivi. La WWE addirittura aveva approntato ben due carovane di NXT distinte che erano in tour contemporaneamente, uno in Florida ed uno nel resto degli Stati Uniti. La WWE non avrebbe, per il momento, intenzione di tornare a proporre gli episodi settimanali di NXT dal vivo mentre sembra ormai certo che ripartiranno i tour di spettacoli non televisivi. Inizialmente si tornerà in ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 13 maggio 2022) Interessante aggiornamento riguardante il brand di NXT della WWE. Sembra che potrebbero prestogli show on thedel roster di sviluppo della WWE. Una pratica che fino a prima della pandemia era una consuetudine ma che è stata sospesa con l’inizio delle problematiche legate al covid. Un sistema che prima della pandemia era ben rodato e che permetteva ai wrestler di fare esperienza davanti al pubblico prima di esordire sugli schermi televisivi. La WWE addirittura aveva approntato ben due carovane di NXT distinte che erano in tour contemporaneamente, uno in Florida ed uno nel resto degli Stati Uniti. La WWE non avrebbe, per il momento, intenzione dia proporre gli episodi settimanali di NXT dal vivo mentre sembra ormai certo che ripartiranno i tour di spettacoli non televisivi. Inizialmente si tornerà in ...

Advertising

TSOWrestling : Lo show del martedì sera WWE tornerà in tour? #TSOS // #TSOW - WWEItalia : #NXTUK celebra il suo 200esimo con un rematch imperdibile fra @UNBESIEGBAR_ZAR e @Jordan_Devlin1 per l'NXT UK Titl… - Zona_Wrestling : #WWE WWE: NXT 2.0 fa registrare gli ascolti più bassi di sempre - - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in calo per l'ultima puntata di NXT (10 maggio) #WWE #NXT - OfficialCGarr : RT @WWEItalia: .@AKidWrestler è stato preso di mira dalla 'Die Familie', riuscirà questa sera ad avere la meglio contro il suo leader, @Teo… -