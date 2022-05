Liverpool, Klopp sulla finale di FA Cup: “É una partita speciale, vogliamo dare una grande gioia ai tifosi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, si è espresso in conferenza stampa in merito alla finale di FA Cup contro il Chelsea, in programma domani alle 17.45 a Wembley. In primo luogo l’allenatore tedesco ha sottolineato l’importanza della partita e la gran voglia di vittoria dei suoi: “E’ una partita speciale, vogliamo godercela e dare una gioia ai nostri tifosi. Ora che siamo qui, vogliamo vincere questa coppa a tutti i costi. E’ la più importante coppa nazionale al mondo”. grande entusiasmo nelle parole di Klopp dunque, seppur ad inizio stagione non avrebbe pensato di poter arrivare fino in fondo nella competizione: “E’ chiaro che quando inizi un viaggio, non puoi ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Il tecnico del, Jurgen, si è espresso in conferenza stampa in merito alladi FA Cup contro il Chelsea, in programma domani alle 17.45 a Wembley. In primo luogo l’allenatore tedesco ha sottolineato l’importanza dellae la gran voglia di vittoria dei suoi: “E’ unagodercela eunaai nostri. Ora che siamo qui,vincere questa coppa a tutti i costi. E’ la più importante coppa nazionale al mondo”.entusiasmo nelle parole didunque, seppur ad inizio stagione non avrebbe pensato di poter arrivare fino in fondo nella competizione: “E’ chiaro che quando inizi un viaggio, non puoi ...

