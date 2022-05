(Di venerdì 13 maggio 2022) L'stagione dellantus senzaprima di questa è la 2010 - 11, conclusa al settimo posto in classifica, fuori dall'Europa. Diversa ma con alcuni punti in comune con quella attuale, ...

La Gazzetta dello Sport

La scelta per la panchina andò superché, come i neo dirigenti, il tecnico friulano era reduce da un'ottima stagione alla Sampdoria. La similitudine con l'oggi riguarda il cambio del ...Per l'Inter Roberto Mancini o Fabio Capello, per il Milan Luigi, che qualche giorno prima ... L'al menisco di inizio stagione, la concorrenza con Inzaghi nel nuovo modulo di Ancelotti ... Delneri, l'infortunio di Quaglia e...: il confronto con l'ultima Juve da zero titoli Roberto Beccantini ha commentato il ko della Juventus nella finale di Coppa Italia. Ecco le parole del giornalista: "Zero titoli, dunque. L’ultima volta fu nel 2011: allenatore, ...Prima che si aprisse il ciclo dei 9 scudetti consecutivi inaugurato da Antonio Conte, la Juventus ha vissuto uno dei peggiori campionati della sua storia recente. Fu un anno di cambiamenti radicali, a ...