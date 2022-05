Advertising

Affaritaliani : SdR22, un nuovo francobollo dedicato al risparmio gestito - RepubblicaAF : Salone del risparmio, Savatteri (T. Rowe Price): 'Un nuovo equilibrio mondiale tra inflazione e conflitto in Ucrain… - saggesej : RT @classcnbc: Salone del Risparmio: ora live con @saggesej e il Direttore di Patrimoni, Marco Barlassina (@MBarlassina) che ci racconta il… - classcnbc : Salone del Risparmio: ora live con @saggesej e il Direttore di Patrimoni, Marco Barlassina (@MBarlassina) che ci ra… - 2didenari : “L'industria del #risparmiogestito va guidata verso un nuovo decennio. Gli investitori di domani sono i millennials… -

Agenzia askanews

Una donna che innaffia una pianta e due ragazzi che ne raccolgono i frutti su un albero. Una immagine semplice che rappresenta anche il concetto di risparmio. E' il disegno di unfrancobollo che è stato presentato oggi, nel corso di una conferenza speciale nell ultima giornata del Salone del Risparmio a Milano. Il Francobollo dedicato al Risparmio Gestito è stato emesso ...Nelecosistema assisteremo alla forte presenza degli operatori tradizionali (degli asset manager, delle rete distributrici e delle banche depositarie) che potranno sicuramente portare anche ... SdR22, un nuovo francobollo dedicato al risparmio gestito Milano, 11 mag. (askanews) - Una posizione netta e di coerenza con gli oltre venti anni di vita e di storia di Etica Sgr, che ribadisce il suo no a investimenti su armi, gas e nucleare. Come ha spiega ...Mercoledì, 11 maggio 2022 Home > aiTv > SdR22, Etica Sgr: no a investimenti in armi, gas e nucleare Milano, 11 mag. (askanews) - Una posizione netta e di coerenza con gli oltre venti anni di vita e di ...