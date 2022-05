Perché questo non è il momento più adatto per comprare un nuovo pc o una console (Di giovedì 12 maggio 2022) Pat Gelsinger, CEO della Intel, prevede che la carenza di chip durerà fino al 2024. Le GPU Lovelace, RX 7000 e ARC potrebbero quindi continuare a costare cifre spropositate. Se pensavate di comprare un nuovo computer o una nuova console, non è il momento più adatto… Secondo il CEO di Intel la crisi dei chip è ancora in corso e non finirà prima del 2025. In una lunga intervista rilasciata alla CNBC, Gelsinger ha dichiarato di aspettarsi una carenza globale di silicio per tutto il 2022, il 2023 e il 2024. Quanto costeranno i computer e le console nei prossimi anni? (Pixabay) – www.curiosauro.itNon è il momento più adatto per comprare un pc o una console Le prossime schede grafiche di NVIDIA, Intel e AMD potrebbero ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 12 maggio 2022) Pat Gelsinger, CEO della Intel, prevede che la carenza di chip durerà fino al 2024. Le GPU Lovelace, RX 7000 e ARC potrebbero quindi continuare a costare cifre spropositate. Se pensavate diuncomputer o una nuova, non è ilpiù… Secondo il CEO di Intel la crisi dei chip è ancora in corso e non finirà prima del 2025. In una lunga intervista rilasciata alla CNBC, Gelsinger ha dichiarato di aspettarsi una carenza globale di silicio per tutto il 2022, il 2023 e il 2024. Quanto costeranno i computer e lenei prossimi anni? (Pixabay) – www.curiosauro.itNon è ilpiùperun pc o unaLe prossime schede grafiche di NVIDIA, Intel e AMD potrebbero ...

Advertising

rubio_chef : A parte che manco tu madre te mette più like @pinapic, ma a parte questo vatte a nasconde perché veramente fai pena… - AlfredoPedulla : #Allegri ha detto ancora: “È stata una bella partita”. Sarebbe bastato chiedergli: ma perché vincevi 2-1 e ti sei chiuso? Solo questo - forumJuventus : Ma ceeeerto, questo su #Vlahovic è tutto a posto! ?? Come quello sull'1-0 passato in cavalleria giusto perchè abbiam… - Mippa5 : RT @intuslegens: Perché la riluttanza a liberarci le facce? Le #mascherine creano coscienza pandemica. Grazie a questa, diventa agevole vac… - dovecavolo : RT @elleapostro8: Ho partorito, la vedo, mi emoziono, ringrazio perché tutto è andato per il meglio. Sono però preda di una grande tristezz… -

Da Bottura all'impegno sociale: il ristorante che forma donne immigrate Perché, sapete, il cibo unisce le persone , le fa stare sedute assieme intorno a un tavolo, e molto ... Su questo Rosval non ha dubbi: nonostante la carriera brillante, che l'ha portata a essere eletta ... Calcio: Osimhen 'Delusi per scudetto, ci riproveremo prossima stagione' Però sono contento anche di giocare al fianco di tanti altri campioni, questo è un gruppo fortissimo". Domenica sarà invece l'ultima a gara al Maradona per Insigne. "Lorenzo è un ragazzo splendido, l'... AGI - Agenzia Italia , sapete, il cibo unisce le persone , le fa stare sedute assieme intorno a un tavolo, e molto ... SuRosval non ha dubbi: nonostante la carriera brillante, che l'ha portata a essere eletta ...Però sono contento anche di giocare al fianco di tanti altri campioni,è un gruppo fortissimo". Domenica sarà invece l'ultima a gara al Maradona per Insigne. "Lorenzo è un ragazzo splendido, l'... Perché ridurre il numero dei cinghiali nelle città è così difficile