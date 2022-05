Napoli, Osimhen: «Scudetto? Siamo più delusi dei tifosi. Già pronto per la prossima stagione» (Di giovedì 12 maggio 2022) L’attaccante del Napoli Osimhen ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate dalla fine del campionato Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della stagione della squadra azzurra a due giornate della fine del campionato. Scudetto SFUMATO – «Prima di tutto ci tengo a dire che Siamo più delusi dei tifosi. Sapevamo e sappiamo di avere le qualità per vincere lo Scudetto anche se non era il nostro obiettivo. Dovevamo però reagire in maniera migliore a quei risultati inaspettati e positivi che sono arrivati in stagione. Ovviamente però la nostra speranza è ancora vincerlo e ci riproveremo l’anno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) L’attaccante delha parlato delladella squadra azzurra a due giornate dalla fine del campionato Victor, attaccante del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato delladella squadra azzurra a due giornate della fine del campionato.SFUMATO – «Prima di tutto ci tengo a dire chepiùdei. Sapevamo e sappiamo di avere le qualità per vincere loanche se non era il nostro obiettivo. Dovevamo però reagire in maniera migliore a quei risultati inaspettati e positivi che sono arrivati in. Ovviamente però la nostra speranza è ancora vincerlo e ci riproveremo l’anno ...

