M5S | via Petrocelli ma il sostituto Ferrara è più putiniano di lui | i post e il video che lo inchiodano

Bufera sul M5S per Ferrara sostituto di Petrocelli: "Filo Putin, anti-Nato. Segugio del predecessore" i commenti più diretti. Peggio la toppa del buco, insomma. "Ferrara chi? L'americano?", ironizza amaramente un senatore del Pd di fronte alla scelta dei 5 Stelle di candidare alla guida della Commissione Esteri a palazzo Madama, Gianluca Ferrara. Già, perché: chiuso un caso Petrocelli, se ne fa un altro… Dopo polemiche e contestazioni, il M5S sceglie di non uscire dall'ambiguità. E per il sostituto del filo-putiniano alla guida dell'organismo senatoriale designa il grillino campano classe '72, originario di Portici. Un movimentista convinto che ha ricoperto il ruolo di capogruppo dei 5 Stelle in III Commissione e che con il predecessore chiamato a ...

