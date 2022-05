Giovani: "Stereotipi di inferiorità pesano sulla condizione della donna nella società" (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Guardando nello specifico alle discriminazioni che investono l'universo femminile, il 30,1% dei Giovani chiama in causa maltrattamenti e violenza fisica. Per contro, la maggioranza ritiene invece che la condizione della donna nella società attuale risenta fortemente di Stereotipi relativi all'inferiorità fisica o intellettiva (20,9%), delle differenze nei ruoli familiari o professionali (18%), di insulti di natura sessuale (16,5%) e delle disparità di trattamento economico (12,7%). Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente sui Giovani della Link Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Guardando nello specifico alle discriminazioni che investono l'universo femminile, il 30,1% deichiama in causa maltrattamenti e violenza fisica. Per contro, la maggioranza ritiene invece che laattuale risenta fortemente direlativi all'fisica o intellettiva (20,9%), delle differenze nei ruoli familiari o professionali (18%), di insulti di natura sessuale (16,5%) e delle disparità di trattamento economico (12,7%). Emerge dal 10° Rapporto di ricerca dell'Osservatorio permanente suiLink Campus University, con la direzione scientifica del professore Nicola Ferrigni e...

mariannamadia : Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel c… - StraNotizie : Giovani: 'Stereotipi di inferiorità pesano sulla condizione della donna nella società' - TV7Benevento : Giovani: 'Stereotipi di inferiorità pesano sulla condizione della donna nella società' - - pierluigiluceri : RT @mariannamadia: Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel comple… - angelinascanu : RT @mariannamadia: Una somma di stereotipi sciocchi su donne, uomini, giovani, lavoro e impresa. Per fortuna la nostra società è nel comple… -