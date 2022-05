Cosa ha detto Zelensky nell'intervista a Porta a Porta (Di giovedì 12 maggio 2022) Volodymyr Zelensky (foto Ansa) Roma, 12 maggio 2022 - "Non dobbiamo cercare una via di uscita per la Russia , noi non siamo pronti a salvare la faccia a qualcuno pagando con i nostri territori. E' ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Volodymyr(foto Ansa) Roma, 12 maggio 2022 - "Non dobbiamo cercare una via di uscita per la Russia , noi non siamo pronti a salvare la faccia a qualcuno pagando con i nostri territori. E' ...

