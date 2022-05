COME FARE UNO SCREENSHOT DI UNA INTERA PAGINA WEB CON CHROME SENZA USARE PROGRAMMI (Di giovedì 12 maggio 2022) Probabilmente conosci diversi modi per acquisire schermate sul tuo computer, incluso l’utilizzo del pulsante Stamp sulla tastiera e dello Strumento di cattura in Windows 10, ma è probabile che non conosci COME FARE uno SCREENSHOT direttamente dal browser di CHROME e che questo sia comprensivo di tutta la PAGINA web dall’inizio alla fine SENZA ripetere operazioni noiose. Ecco COME FARE uno SCREENSHOT all’interno di Google CHROME , sul tuo Mac o PC: 1. Apri Google CHROME e premi Ctrl + Maiusc + I se sei su un PC, oppure Comando + Opzione + I se sei su un Mac: questa è la lettera I, non la lettera L. Si aprirà un menu sviluppatore chiamato “Element Inspector”, che ti consente di vedere l’HTML con cui è ... Leggi su analisideirischinformatici (Di giovedì 12 maggio 2022) Probabilmente conosci diversi modi per acquisire schermate sul tuo computer, incluso l’utilizzo del pulsante Stamp sulla tastiera e dello Strumento di cattura in Windows 10, ma è probabile che non conosciunodirettamente dal browser die che questo sia comprensivo di tutta laweb dall’inizio alla fineripetere operazioni noiose. Eccounoall’interno di Google, sul tuo Mac o PC: 1. Apri Googlee premi Ctrl + Maiusc + I se sei su un PC, oppure Comando + Opzione + I se sei su un Mac: questa è la lettera I, non la lettera L. Si aprirà un menu sviluppatore chiamato “Element Inspector”, che ti consente di vedere l’HTML con cui è ...

