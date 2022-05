Per Allegri è l'ora di osare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giuseppe Tassi Se vince chi ha più fame, la Juve parte favorita. Se trionfa la qualità del gioco, l'Inter è un gradino sopra. La finale di Coppa Italia è l'unico trofeo possibile per la banda Allegri. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giuseppe Tassi Se vince chi ha più fame, la Juve parte favorita. Se trionfa la qualità del gioco, l'Inter è un gradino sopra. La finale di Coppa Italia è l'unico trofeo possibile per la banda. ...

Advertising

cmdotcom : La 'cura #Allegri' rilancia #DeSciglio: era fuori dai piani della #Juve, ora è tutto pronto per il rinnovo… - juventusfc : ?? Allegri: «Si è creata una bella base e sono sereno: l'anno prossimo avremo più possibilità di lottare fino in fon… - juventusfc : L'undici scelto da Mister Allegri per #GenoaJuve ?? #ForzaJuve - merendaio : RT @forumJuventus: (Cds-Ts) 'Oggi alle 21 la finale di Coppa Italia #JuveInter: Allegri con il 4-2-3-1, per Inzaghi dubbio Bastoni-Di Marco… - forumJuventus : (Cds-Ts) 'Oggi alle 21 la finale di Coppa Italia #JuveInter: Allegri con il 4-2-3-1, per Inzaghi dubbio Bastoni-Di… -