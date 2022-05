Hong Kong | il cardinale Zen rilasciato su cauzione

Advertising

Corriere : Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen: l'accusa è di «collusione con forze straniere» - Adnkronos : #HongKong, il cardinale Joseph Zen arrestato per aver sostenuto i manifestanti pro-democrazia: - Avvenire_Nei : #Cina. Arrestato a #HongKong il cardinale Joseph #Zen, sostenitore della democrazia - carlo24 : RT @GianniVernetti: Arrestato a Hong Kong il Cardinale Joseph Zen, 90 anni, da sempre una voce libera e critica nei confronti del regime di… - AndreaConsonni4 : RT @formichenews: Perché dobbiamo sanzionare John Lee, il nuovo leader di Hong Kong ?? Il corsivo di @LauraHarth ?? -

Il cardinale Zen è stato arrestato dalla polizia di Hong Kong con l'accusa di "collusione con forze straniere". Joseph Zen, nato a Shanghai 90 anni fa, è cardinale emerito di Hong Kong. In passato ... Il cardinale Joseph Zen Ze-kiun è stato arrestato dalla polizia di sicurezza nazionale di Hong Kong l'11 maggio nell'ambito di una indagine sul 612 Humanitarian Relief Fund, un fondo istituito per dare assistenza finanziaria a chi partecipava alle proteste per la democrazia nel 2019. Il ... L'alto prelato, 90 anni, era accompagnato da cinque persone. Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia.