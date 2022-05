Francesco Chiofalo vittima di una truffa | migliaia di euro rubati

(Di mercoledì 11 maggio 2022)è intervenuto tramite le sue storie Instagram per raccontare lasubita. L’influencer ha persodi: “Sono i*****to nero!” Comprensibilmente irritato e adirato,è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa da 10 mila euro da parte di una banca. GUARDA IL VIDEO QUI… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Francesco Chiofalo vittima di una truffa: “Mi hanno chiamato dal numero della mia banca e mi hanno rubato 10mila euro” ht… - FQMagazineit : Francesco Chiofalo vittima di una truffa: “Mi hanno chiamato dal numero della mia banca e mi hanno rubato 10mila eu… - redazionerumors : Francesco Chiofalo vittima di una truffa: “Mi hanno rubato 10 mila euro” Leggi l'articolo completo su… - RealGossipland : Francesco Chiofalo vittima di una truffa da 10 mila euro da parte di una finta banca. GUARDA IL VIDEO QUI… -

... 'Sono stato veramente uno sciocco...' Truffato ex concorrente de La pupa e il secchione: ecco quello che è successo, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha poi voluto ...L'accaduto Appare davvero inconsolabile, in preda alla rabbia più nera mentre racconta ai suoi followers la brutta disavventura in cui è incappato poco fa. Il noto personal trainer ...Francesco Chiofalo è intervenuto tramite le sue storie Instagram per raccontare la truffa subita. L'influencer ha perso migliaia di euro ...Sembrerebbe che negli ultimi giorni Francesco Chiofalo sia stato vittima di una pesante truffa online che gli è costata veramente parecchio, pare infatti che l'ex volto di Temptation Island abbia pers ...