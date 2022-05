Forse non ci avete fatto caso ma l’attrice è apparsa in un video musicale di Paola Turci: sapete quale? (Di mercoledì 11 maggio 2022) Forse non ci avete mai fatto caso ma l’attrice è stata la protagonista di un video musicale di Paola Turci. Nel gennaio del 2022 abbiamo visto Sarah Felberbaum nella serie televisiva Non mi lasciare. Ha interpretato Giulia Vianello, moglie di Daniele, personaggio interpretato da Alessandro Roja. Nella fiction l’attrice ha recitato al fianco di Vittoria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 11 maggio 2022)non cimaimaè stata la protagonista di undi. Nel gennaio del 2022 abbiamo visto Sarah Felberbaum nella serie televisiva Non mi lasciare. Ha interpretato Giulia Vianello, moglie di Daniele, personaggio interpretato da Alessandro Roja. Nella fictionha recitato al fianco di Vittoria L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GiovaQuez : E comunque vogliono farvi credere che non siamo andati sulla luna. Il punto è un altro: perché ci siamo andati? For… - martaottaviani : Conclusione amara: forse conviene che il resto del mondo pensi che parte della stampa italiana sia connivente e fil… - albertoangela : Passeggiando a Montmartre è possibile, ancora oggi, vedere un pittore dipingere dietro ad una finestra o un poeta a… - Fil9711 : @PBerizzi @repubblica Forse l'insegnante si è rassegnata al fatto che i bambini di oggi non riconoscono l'autorità. - rosalbacianc : In giro ci sono tante ragazze belle! perché lulu tu per noi sei la più bella? Forse perché una come te non l’avevam… -