E’ bastato un attimo: bimbo di 3 mesi rapito mentre la nonna scaricava la spesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il bimbo è stato rapito in casa. La polizia ha diffuso un video in cui si vede un uomo allontanarsi con un ovetto coperto da un telo. Un neonato di tre mesi è stato rapito da uno sconosciuto mentre sua nonna stava scaricando la spesa dall’auto. E’ caccia all’uomo in California per trovare il rapitore del piccolo Brandon Cuellar, portato via da casa in pieno giorno dall’isolato 1000 di Elm Street, a San Jose. La polizia ha diffuso via social un video che mostra l’uomo che cammina indisturbato lungo il marciapiede con in mano un ovetto, avvolto da una copertina bianca, allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Il piccolo Brandon Cuellar Secondo quanto ricostruito, riporta il Daily Mail, la nonna di Brandon si ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilè statoin casa. La polizia ha diffuso un video in cui si vede un uomo allontanarsi con un ovetto coperto da un telo. Un neonato di treè statoda uno sconosciutosuastava scaricando ladall’auto. E’ caccia all’uomo in California per trovare ilre del piccolo Brandon Cuellar, portato via da casa in pieno giorno dall’isolato 1000 di Elm Street, a San Jose. La polizia ha diffuso via social un video che mostra l’uomo che cammina indisturbato lungo il marciapiede con in mano un ovetto, avvolto da una copertina bianca, allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Il piccolo Brandon Cuellar Secondo quanto ricostruito, riporta il Daily Mail, ladi Brandon si ...

