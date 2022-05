Avvisi bonari, quando si pagano? La proroga per il 2022 dei termini di pagamento (Di mercoledì 11 maggio 2022) Avvisi bonari: ecco le novità a riguardo previste nel Nuovo Decreto Aiuti voluto dal Governo Draghi. Sono previste delle proroghe per il pagamento. Ecco quali sono. Avvisi bonari, quando si pagano? Le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo del Senato, hanno previsto una novità riguardo il pagamento degli Avvisi bonari. La novità sugli Avvisi bonari in arrivo nasce per “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico”, così si legge nell’emendamento presente del Decreto Aiuti. Con il nuovo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 11 maggio 2022): ecco le novità a riguardo previste nel Nuovo Decreto Aiuti voluto dal Governo Draghi. Sono previste delle proroghe per il. Ecco quali sono.si? Le Commissioni riunite Finanze e tesoro e Industria, commercio, turismo del Senato, hanno previsto una novità riguardo ildegli. La novità sugliin arrivo nasce per “assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico”, così si legge nell’emendamento presente del Decreto Aiuti. Con il nuovo ...

Advertising

SLN_Magazine : Fisco, avvisi bonari: più tempo per il pagamento. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - FTAOnline : Agenzia delle Entrate: avvisi bonari ampliati a 60 giorni! - infoiteconomia : Fino al termine di agosto 2022 versamento delle somme derivanti dagli avvisi bonari entro 60 giorni - infoiteconomia : Avvisi bonari: 60 giorni per versare integralmente il dovuto ma non per rateizzare - infoiteconomia : Più tempo per pagare gli avvisi bonari del Fisco -