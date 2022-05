Attacco hacker russi a siti italiani, anche Senato e Difesa (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Attacco hacker contro diversi siti istituzionali in Italia, tra cui gli indirizzi web del Senato e del ministero della Difesa,. L’azione hacker sarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Si sarebbe trattato, apprende l’Adnkronos, di un Attacco informatico di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer ‘zombie’ controllati a distanza dagli hacker. Tra gli altri portali presi di mira dall’Attacco ci sarebbero anche quelli dell’Iss e il sito dell’Aci. Oggi Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a margine del ‘Cybertech Europe 2022’ ha affermato che l’Italia è in grado di fare fronte a un Attacco simile a quello ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) –contro diversiistituzionali in Italia, tra cui gli indirizzi web dele del ministero della,. L’azionesarebbe stata rivendicata dal collettivo filo russo ‘Killnet’. Si sarebbe trattato, apprende l’Adnkronos, di uninformatico di tipo DDos (Denial of Service) da parte di più computer ‘zombie’ controllati a distanza dagli. Tra gli altri portali presi di mira dall’ci sarebberoquelli dell’Iss e il sito dell’Aci. Oggi Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a margine del ‘Cybertech Europe 2022’ ha affermato che l’Italia è in grado di fare fronte a unsimile a quello ...

