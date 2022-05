Advertising

Naz_Viareggio : Picchia e violenta la moglie davanti ai figli - toscanamedianew : Picchia e violenta la moglie davanti ai bambini - fran_rom_corr : RT @rep_firenze: Viareggio, torna nella casa da dove era stato allontanato, picchia e violenta la moglie [aggiornamento delle 12:47] https:… - Naz_Viareggio : Versilia, picchia e violenta la moglie. In casa c'erano anche i quattro figli minori - rep_firenze : Viareggio, torna nella casa da dove era stato allontanato, picchia e violenta la moglie [aggiornamento delle 12:47]… -

Arrestato un uomo di 41 anni che già due anni fa era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla famiglia per reati ...Violenza domestica Per approfondire : Articolo : Versilia,la moglie. In casa c'erano anche i quattro figli minori Articolo :la moglie davanti ai figli Articolo :la moglie Non potrà più vederla Montale (Pistoia),...I figli, un ragazzo 16enne e una ragazzina 12enne, vittime dei loro metodi violenti, dovranno inoltre essere risarciti ciascuno con 10mila euro ciascuno. A denunciare gli abusi subiti dai genitori, ...L’ha portata in un podere per parlare della fine della loro relazione, ha tentato di violentarla, l’ha picchiata con un martello e rinchiusa in una baracca. Ma la donna è riuscita a contattare il 112 ...