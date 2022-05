La Mediacom di Commisso nominata tra le “US Best Managed Company” del 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Mediacom Communications Corporation è orgogliosa di annunciare di essere stata selezionata come Best Managed Company negli Stati Uniti nel 2022. Sponsorizzato da Deloitte Private e The Wall Street Journal, il programma riconosce le eccezionali aziende private statunitensi e i loro risultati squadre di gestione. È il secondo anno consecutivo che Mediacom si è guadagnato questo distinto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 10 maggio 2022)Communications Corporation è orgogliosa di annunciare di essere stata selezionata comenegli Stati Uniti nel. Sponsorizzato da Deloitte Private e The Wall Street Journal, il programma riconosce le eccezionali aziende private statunitensi e i loro risultati squadre di gestione. È il secondo anno consecutivo chesi è guadagnato questo distinto L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie La Mediacom di Commisso nominata tra le “US Best Managed Company” del 2022: Mediacom Communica… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La Mediacom del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nominata tra le 'US Best Managed Company' del 2022 https://… - giulio_zanieri : RT @CalcioFinanza: La Mediacom del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nominata tra le 'US Best Managed Company' del 2022 https://… - CalcioFinanza : La Mediacom del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nominata tra le 'US Best Managed Company' del 2022… - violanews : Altre buone notizie per l'azienda di #Commisso ?? #Mediacom #top -