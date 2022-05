Elisabetta Franchi pubblica un nuovo comunicato: non si placa la polemica (Di martedì 10 maggio 2022) Non accenna a placarsi la serrata polemica nei confronti di Elisabetta Franchi. Le sue ultime dichiarazioni sul rapporto donna-lavoro hanno scatenato il web, che trova inaccettabili anche le giustificazioni della stilista, dopo la gaffe fatta all’ultimo convegno del quale è stata ospite. Ma arriva un nuovo comunicato da parte dell’imprenditrice. Elisabetta Franchi è ancora al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) Non accenna arsi la serratanei confronti di. Le sue ultime dichiarazioni sul rapporto donna-lavoro hanno scatenato il web, che trova inaccettabili anche le giustificazioni della stilista, dopo la gaffe fatta all’ultimo convegno del quale è stata ospite. Ma arriva unda parte dell’imprenditrice.è ancora al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

StefanoFeltri : Sessismo, moda, famiglia e affari in Russia: la caduta dell’intoccabile #elisabettafranchi il pezzo definitivo è… - TNannicini : Le parole di Elisabetta Franchi non sono solo vergognose, sono illegali. Quello che fa è vietato dall’art 27 del co… - stanzaselvaggia : Secondo il Corriere Elisabetta Franchi non ha detto, AVREBBE DETTO. La giornalista non ha, AVREBBE ascoltato il vid… - LauraAeris : @ivan_cast7 @SBruganelli Il problema l'ho capito bene, ma infatti non sto dicendo che Elisabetta Franchi ha ragione… - LLudovica_ : Se sei triste perché Leonardo Di Caprio ti ha rifiutata, non perdere le speranze, fai un colloquio con Elisabetta Franchi ? -