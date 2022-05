Chiusura Curva Nord a Salerno, Cammarota: “Unico caso in Italia, il Questore spieghi” (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Chiusura incondizionata dell’intera Curva Nord è un caso Unico in tutta l’Italia, che penalizza la città, i tifosi, la squadra nel momento decisivo per Salerno e la Salernitana. Lo riferisce in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio Cammarota, il quale ricorda di aver espressamente richiesto con una nota formale al Questore di Salerno la riapertura della Curva Nord,senza aver avuto risposta. “Eppure”, afferma Cammarota, “abbiamo istruito da mesi la vicenda in Commissione Trasparenza con l’audizione tra gli altri dell’ing. Mastrandrea, il quale ci ha spiegato che la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Laincondizionata dell’interaè unin tutta l’, che penalizza la città, i tifosi, la squadra nel momento decisivo pere la Salernitana. Lo riferisce in una nota il Presidente della Commissione Trasparenza, l’avv. Antonio, il quale ricorda di aver espressamente richiesto con una nota formale aldila riapertura della,senza aver avuto risposta. “Eppure”, afferma, “abbiamo istruito da mesi la vicenda in Commissione Trasparenza con l’audizione tra gli altri dell’ing. Mastrandrea, il quale ci ha spiegato che la ...

Advertising

chrstnpls01 : RT @anteprima24: ** Chiusura Curva Nord a #Salerno, Cammarota: 'Unico caso in Italia, il Questore spieghi' ** - anteprima24 : ** Chiusura Curva Nord a #Salerno, Cammarota: 'Unico caso in Italia, il Questore spieghi' **… - Harlock21 : RT @Banca_MPS: Il rialzo dei tassi #USA ed #Eurozona ha interessato soprattutto la parte a lungo termine della curva. Tra le valute positiv… - Banca_MPS : Il rialzo dei tassi #USA ed #Eurozona ha interessato soprattutto la parte a lungo termine della curva. Tra le valut… - marcopirla : Se una cosa del genere viene fatta in Italia chiusura delle curva e minimo due settimane di indignazione #UEFA… -