Adolescenti e pandemia | a Gandino incontri in oratorio

(Di martedì 10 maggio 2022) “Sono cambiato, ve ne siete accorti?” C’è il senso di due anni che ciascuno ha vissuto fra difficoltà e speranza a motivare due serate organizzate all’diil 12 e il 18 maggio alle 20.30 sul tema “”. “Grazie alla riflessione suscitata dall’Equipe educativa, gruppo di educatori della nostra Unità Pastorale che segue con particolare attenzione le dinamiche dei nostri ragazzi e ragazze in età delle medie e superiori – spiega don Manuel Valentini, vicario a, Barzizza e Cirano – proponiamo dueaperti a tutti i genitori di ragazzi in età medie e superiori. Con l’aiuto della dottoressa Veila Ardrizzo (psicologa Consultori Familiari Fond. Angelo Custode) insieme potremo entrare nel complesso mondo deglidopo la ...

Nel 2021 il Museo ha risposto all'incertezza e alle sfide poste dallaadottando una ... la radio degliche compie quest'anno 10 anni, ospitando i giovanissimi speaker dell'...... quello della, facendo sentire la comunità protagonista in un'ottica di coprogettazione e ...il miglioramento dell'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per pre -e ... Dall'interno della pandemia con un cuore adolescente - CM Junior Relazioni lacerate, peggioramento delle situazione economica familiare, apprendimento ridotto. L'Istat ha dedicato un rapporto ai disagi legati alla vita sociale e alle difficoltà materiali incontrate ...Il risultato è stato l'aumento di casi soprattutto tra ragazze adolescenti e giovani donne che rappresentano ... e rafforzare i sistemi sanitari per prepararsi ad altre, possibili, pandemie. La ...