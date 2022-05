Advertising

La Luce di Maria

Sarà quello il ponte decisivo per arrivare a far parte di una setta satanica, divenendo per circa un anno e mezzo addirittura ''. Gli adepti di questo movimento confesseranno di ...Anticlericale e addirittura, per un anno e mezzo, '', Bartolo Longo ha vissuto una conversione straordinaria, aiutata in particolare da tre persone. Ecco la storia del beato nativo di Latiano, grande apostolo del Santo Rosario e ... “Sacerdote satanista” si converte a più grande promotore del Rosario La sua vicenda estremamente radicale e sconvolgente lo porta dall’essere un “sacerdote satanista” a una conversione straordinaria, delle più incredibili e note nella Chiesa. Una vera e propria ...Nello spiritismo Bartolo pensò di trovare tutte le risposte ai suoi dubbi, al punto che divenne SACERDOTE DELLO SPIRITISMO. Oltre all’allontanamento dal cristianesimo, lo spiritismo e i prolungati ...