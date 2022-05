Meteo Roma del 09-05-2022 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022)e ben ritornati l’ascolto dalla redazione le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi maggiori addensamenti al nord-ovest instabilità momento al pomeriggio con acquazzoni e temporali sparsi specie lungo l’Arco Alpino fenomeni in attenuazione dalla serata al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio instabilità con acquazzoni temporali soprattutto nei settori interni graduale attenuazione dei fenomeni in serata al sud Al mattino piogge sparse locali temporali in Sicilia variabilità assoluta altro ore al pomeriggio instabilità momento con acquazzone in tempo più asciutto sui settori adriatici fenomeni in graduale attenuazione dalle ore serali temperature minime stabilire Carlo su tutte le regioni massimeno mento sulle regioni peninsulari ...