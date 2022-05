Eurovision: quando nel 1961 vinse una canzone sull’amore fra due uomini (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa è la settimana dell’Eurovision Song Contest ed in attesa di vedere tutte le esibizioni, ecco una curiosità che proviene direttamente dal 1961. Quell’anno si tenne a Cannes, in Francia, la sesta edizione dell’Eurovision Song Contest, venduto nel nostro paese come il Gran Premio Eurovisione della canzone. A vincere fu il Lussemburgo con Jean Claude Pascal. L’uomo cantò Nous Les Amoureux (letteralmente Noi Gli Amanti), un brano sull’amore fra due uomini. La canzone, come riporta Gay.it, si apre con la frase “Sembrerebbe che l’Inferno ci aspetta / vorrebbero impedirci di essere felici”. (Il paraît que c’est l’enfer qui nous guette / on voudrait nous empêcher d’être heureux”). Ma nonostante “les imbéciles”, questo sentimento procede orgoglioso ... Leggi su biccy (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa è la settimana dell’Song Contest ed in attesa di vedere tutte le esibizioni, ecco una curiosità che proviene direttamente dal. Quell’anno si tenne a Cannes, in Francia, la sesta edizione dell’Song Contest, venduto nel nostro paese come il Gran Premioe della. A vincere fu il Lussemburgo con Jean Claude Pascal. L’uomo cantò Nous Les Amoureux (letteralmente Noi Gli Amanti), un branofra due. La, come riporta Gay.it, si apre con la frase “Sembrerebbe che l’Inferno ci aspetta / vorrebbero impedirci di essere felici”. (Il paraît que c’est l’enfer qui nous guette / on voudrait nous empêcher d’être heureux”). Ma nonostante “les imbéciles”, questo sentimento procede orgoglioso ...

Advertising

fraversion : situazione surreale: Blanco e Mahmood non sanno nemmeno quando si esibiranno ad #Eurovision . Cominciamo bene! #DomenicaIn - milan_esc : RT @incognitofculon: Dio santo che tristezza mi viene da piangere settimana Eurovision e continuo a tenermi gli occhi chiusi e le mani sull… - incognitofculon : Dio santo che tristezza mi viene da piangere settimana Eurovision e continuo a tenermi gli occhi chiusi e le mani s… - StraNotizie : Eurovision: quando nel 1961 vinse una canzone sull’amore fra due uomini - pupastra1973 : RT @_Veronica89_: E quando al prossimo #eurovision vedremo questo then what #jerù #jessvip #fairylu #kittyclary #selassiesisters https://… -