Basket Nba, Jokic sarà l’mvp della stagione 2021/22 (Di lunedì 9 maggio 2022) Come anticipato da Adrian Wojnarowski, giornalista di Espn, Nikola Jokic verrà nominato mvp per la stgione Nba 2021/22. Il giocatore serbo ha battuto la concorrenza di Joel Embiid e di Giannis Antetokounmpo, grazie alla sua magnifica stagione con i Denver Nuggets. Il centro serbo ha realizzato infatti 27.1 punti nella stagione regolare, 13.8 rimbalzi e 7,9 assist di media a partita. Inoltre si è rivelato un vero e proprio trascinatore della sua squadra nel corso del campionato, soprattutto dopo le assenze di Jamal Murray e Michael Porter. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Come anticipato da Adrian Wojnarowski, giornalista di Espn, Nikolaverrà nominato mvp per la stgione Nba/22. Il giocatore serbo ha battuto la concorrenza di Joel Embiid e di Giannis Antetokounmpo, grazie alla sua magnificacon i Denver Nuggets. Il centro serbo ha realizzato infatti 27.1 punti nellaregolare, 13.8 rimbalzi e 7,9 assist di media a partita. Inoltre si è rivelato un vero e proprio trascinatoresua squadra nel corso del campionato, soprattutto dopo le assenze di Jamal Murray e Michael Porter. SportFace.

