Ucraina, il racconto di chi è sopravvissuto al passaggio dei russi: “Giustiziavano chi scappava. Rischiavamo di morire di fame” (Di domenica 8 maggio 2022) “Chi provava a scappare veniva giustiziato sul posto: vere e proprie fucilazioni”. Se i russi non avessero lasciato l’area a nord-ovest dell’oblast di Kiev, respinti indietro dalla controffensiva Ucraina, per Anatolij e Polina, oltre che per la figlia Natalia Guran, sarebbe stato difficile restare vivi. Dove non sono riuscite le bombe e le violenze degli occupanti avrebbe potuto la fame e la mancanza d’acqua. Dopo 37 giorni di assedio totale del territorio che va dal confine bielorusso all’altezza di Cernobyl, fino alle porte della grande capitale Ucraina, ridotti senza cibo e alimenti, i due anziani hanno rischiato di non farcela. Oggi possono raccontare la loro storia attraverso una delle figlie che con loro ha trascorso l’inferno di un minuscolo villaggio tra Bucha, Gostomel e Vorzel: “Nessuno pensava che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Chi provava a scappare veniva giustiziato sul posto: vere e proprie fucilazioni”. Se inon avessero lasciato l’area a nord-ovest dell’oblast di Kiev, respinti indietro dalla controffensiva, per Anatolij e Polina, oltre che per la figlia Natalia Guran, sarebbe stato difficile restare vivi. Dove non sono riuscite le bombe e le violenze degli occupanti avrebbe potuto lae la mancanza d’acqua. Dopo 37 giorni di assedio totale del territorio che va dal confine bielorusso all’altezza di Cernobyl, fino alle porte della grande capitale, ridotti senza cibo e alimenti, i due anziani hanno rischiato di non farcela. Oggi possono raccontare la loro storia attraverso una delle figlie che con loro ha trascorso l’inferno di un minuscolo villaggio tra Bucha, Gostomel e Vorzel: “Nessuno pensava che ...

