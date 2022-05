Traffico Roma del 08-05-2022 ore 13:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la A24 e la via Casilina da poco aperta via Pietro Mascagni segnalata in precedenza chiusa per un incidente all’altezza dell’incrocio con viale Somalia intenso il Traffico sulla Cristoforo Colombo con code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione di Ostia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazione a Roma Race For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno partecipanti impegnati nella gara competitiva di 5 km o nella passeggiata non competitiva di 2 km tra le strade itinerario della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la A24 e la via Casilina da poco aperta via Pietro Mascagni segnalata in precedenza chiusa per un incidente all’altezza dell’incrocio con viale Somalia intenso ilsulla Cristoforo Colombo con code tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione di Ostia proseguono i lavori sulla via Pontina con code tra Spinaceto e Castel di Decima nelle due direzioni in pieno svolgimento la ventitreesima edizione della manifestazione aRace For The Cure una delle più significative manifestazioni a sostegno della prevenzione del tumore al seno partecipanti impegnati nella gara competitiva di 5 km o nella passeggiata non competitiva di 2 km tra le strade itinerario della ...

