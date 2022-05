"Sono un fuoriclasse dello smarrirmi". Perdersi nel bosco con Alessandro Fiori

(Di domenica 8 maggio 2022)lo devi scegliere. E scovare. Nella storia della musica indipendente italiana. E neldelle foreste casentinesi dove vive, con la moglie e due figli. Non pubblicava un disco da sei anni, e due settimane fa è riapparso con il nuovo: Miperso nel. Quasi a giustificarsi. Dodici tracce da seguire contemplando un paesaggio intimo. E ti ritrovi a camminare con in testa frammenti di melodie, immagini evocative e vicinissime, l’aria fresca e densa delle orchestrazioni. Volevo incontrarlo alla sua presentazione milanese, ma una sortita del Covid l’ha costretto a restare nel. Ci incrociamo nello schermo Skype. Nove dischi e più di 400 concerti con i Mariposa, alternandoli a collaborazioni e progetti dai nomi schietti e improbabili, tipo gli ...

undello smarrirmi. Pensa che non posso andare a funghi da solo perché ho paura di perdermi. Smarrirmi nelle selve, e ritrovare il sentiero: è tutto ciclicamente così'. Un astuto ...