Qualifiche Gp Miami: la cavalcata Rossa oscura gli avversari (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio si sono corse le Qualifiche del Gp Miami dove la Ferrari si è ripresa e come dalla gara che forse era fin troppo sentita di Imola. L’accoppiata Chrales Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati primi e secondi, mentre lo squalo Max Verstappen si è dovuto accontentare del terzo piazzamento. Per quanto riguarda Lewis Hamilton è stato il migliore del suo team finendo al sesto posto, mentre Russell ha concluso al 12 posto. Perez invece segue a ruota il suo leader Max Verstappen, mentre Alonso che ha vinto le libere ha concluso la gara all’undicesimo posto. Oggi nell’ultima corsa per aggiudicarsi i punti può succedere di tutto. Gp Miami libere 3: il pilota Perez sbaraglia la concorrenza Qualifiche Gp Miami: una Ferrari impressionante Carlos Sainz ha accarezzato la pole nel GP di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Ieri 7 Maggio si sono corse ledel Gpdove la Ferrari si è ripresa e come dalla gara che forse era fin troppo sentita di Imola. L’accoppiata Chrales Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati primi e secondi, mentre lo squalo Max Verstappen si è dovuto accontentare del terzo piazzamento. Per quanto riguarda Lewis Hamilton è stato il migliore del suo team finendo al sesto posto, mentre Russell ha concluso al 12 posto. Perez invece segue a ruota il suo leader Max Verstappen, mentre Alonso che ha vinto le libere ha concluso la gara all’undicesimo posto. Oggi nell’ultima corsa per aggiudicarsi i punti può succedere di tutto. Gplibere 3: il pilota Perez sbaraglia la concorrenzaGp: una Ferrari impressionante Carlos Sainz ha accarezzato la pole nel GP di ...

Advertising

SkySportF1 : ??? 'ED É POOOLLEEE POSITIOONN' ?? POOOLLEEE POSITIOOOON PER LECLERC I RISULTATI ? - SkySportF1 : Sainz dopo le qualifiche del GP Miami: 'Non era facile, mi accontento del 2° posto' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Leclerc dopo le qualifiche del GP Miami: 'Dobbiamo completare l'opera in gara' #SkyMotori #F1 #Formula1 #MiamiGP - P300it : F1 | GP Miami 2022, Qualifiche, Schumacher: “Non siamo riusciti a migliorare con le gomme nuove” ? di Alessandra L… - Salvato91241143 : RT @SkySportF1: Le parole di Carlos Sainz dopo le qualifiche di Miami ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport… -