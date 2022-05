Lecce e Cremonese, i modelli diversi e vincenti delle neopromosse in Serie A: proprietà solide e giovani italiani per vincere in cadetteria (Di domenica 8 maggio 2022) Un ritorno previsto e quasi immediato, uno atteso addirittura 26 anni: Lecce e Cremonese sono le prime due squadre promosse in Serie A dopo una cavalcata trionfale e un finale al cardiopalma. La prima non è una sorpresa: retrocessa nel 2020, era tra le favorite, ci ha messo solo un anno in più del dovuto. La seconda, invece, è un’autentica rivelazione: nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla promozione, almeno quella diretta, dei grigiorossi, un manipolo di giovani italiani che hanno riportato Cremona nel calcio che conta dopo due decenni di delusioni nelle categorie inferiori. Due modelli molto diversi, alla fine entrambi vincenti. Non è semplice fare calcio in Serie B. Lo sanno bene a Lecce e Cremona, piazze con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Un ritorno previsto e quasi immediato, uno atteso addirittura 26 anni:sono le prime due squadre promosse inA dopo una cavalcata trionfale e un finale al cardiopalma. La prima non è una sorpresa: retrocessa nel 2020, era tra le favorite, ci ha messo solo un anno in più del dovuto. La seconda, invece, è un’autentica rivelazione: nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla promozione, almeno quella diretta, dei grigiorossi, un manipolo diche hanno riportato Cremona nel calcio che conta dopo due decenni di delusioni nelle categorie inferiori. Duemolto, alla fine entrambi. Non è semplice fare calcio inB. Lo sanno bene ae Cremona, piazze con ...

