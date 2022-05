Gasperini: «Futuro? Ho firmato un contratto, ora le cose sono un po’ cambiate, dipende dal club» (Di domenica 8 maggio 2022) L’Atalanta ha battuto lo Spezia 3-1. Nel post partita l’allenatore del club bergamasco, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. “Mi sono un po’ arrabbiato sul loro gol, sono quelle situazioni in cui l’allenatore si deve vergognare. Alla fine però la squadra ha giocato molto bene, in tutti i reparti e al netto dell’errore pesante abbiamo sempre condotto la gara concedendo pochissimo a una buona squadra.” Sulla stagione che si sta concludendo: “In trasferta siamo sempre stati molto prolifici, purtroppo è mancato il rendimento in casa. Sarebbe un traguardo fantastico tornare in Europa anche se non in Champions. La squadra tiene al traguardo e lo sta mostrando impegnandosi duramente in campo per raggiungere l’obiettivo. Non credo che ci siamo abbassati di livello è chi era dietro di noi che si ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 maggio 2022) L’Atalanta ha battuto lo Spezia 3-1. Nel post partita l’allenatore delbergamasco, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky. “Miun po’ arrabbiato sul loro gol,quelle situazioni in cui l’allenatore si deve vergognare. Alla fine però la squadra ha giocato molto bene, in tutti i reparti e al netto dell’errore pesante abbiamo sempre condotto la gara concedendo pochissimo a una buona squadra.” Sulla stagione che si sta concludendo: “In trasferta siamo sempre stati molto prolifici, purtroppo è mancato il rendimento in casa. Sarebbe un traguardo fantastico tornare in Europa anche se non in Champions. La squadra tiene al traguardo e lo sta mostrando impegnandosi duramente in campo per raggiungere l’obiettivo. Non credo che ci siamo abbassati di livello è chi era dietro di noi che si ...

