Futuro Cristiano Ronaldo, il portoghese chiede aiuto a… Ferguson (Di domenica 8 maggio 2022) Per decidere cosa fare al termine della stagione, Cristiano Ronaldo ha chiesto consiglio al suo ex allenatore Sir Alex Ferguson Dubbi, tanti dubbi in Inghilterra sul Futuro di Cristiano Ronaldo. La mancata qualificazione del Manchester United alla prossima Champions League ha riacceso i riflettori sul fuoriclasse portoghese. Cosa farà l'anno prossimo? Secondo quanto riferito dal Sunday Mirror, l'ex Juve ha più volte incontrato il suo ex allenatore, Sir Alex Ferguson, per chiedere consiglio su come muoversi in vista della prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

