F1 oggi | GP Miami 2022 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 8 maggio 2022), domenica 8 maggio (ore 21.30 italiane), ci sarà il GP di, quinto appuntamento del Mondialedi F1. Sul tracciato nato attorno all’Hard Rock Stadium, la casa deiDolphins, si prospetta unaricca di incertezza circa il risultato finale. I piloti dovranno affrontare un circuito particolare e insidioso: un mix tra velocità pura sul dritto e percorrenza nel lento che richiederà una messa a punto perfetta. Le vettura infatti dovranno avere un bilanciamento tale da rendere in entrambi gli aspetti e chi avrà un pacchetto del genere vincerà. Si prospetta un GP dall’andamento diverso dal solito. Se è vero che Ferrari e Red Bull saranno come al solito in lizza per contendersi qualcosa di importante, la Mercedes cercherà di giocare un brutto scherzo, per dimostrare di aver compiuto uno ...