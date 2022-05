Cristian Imparato è rifatto? Il retroscena che non ti aspetti

Leggi su chenews

(Di domenica 8 maggio 2022)ha un particolare rapporto con la chirurgia. Unha colpito particolarmente tutti. Ecco di cosa si tratta. La popolarità ha colpitoda quando era giovanissimo. Lui, con la sua voce, è riuscito a vincere la prima edizione del talent show “Io canto”. In quella occasione ha lasciato un segno indelebile sia nei presenti che nei telespettatori a casa. Riuscendo a trionfare da giovanissimo, all’epoca aveva 14 anni. Un successo che stupì tutti dato che non aveva mai preso lezioni di canto. In quella occasione, quindi, mostrò un talento molto importante. Nel corso del tempo, però, sono cambiate tante cose. Lo abbiamo visto spesso in televisione. Sia nei salotti televisivi sia nel Grande Fratello, nell’edizione che poi fu vinta da Martina Nasoni. ...