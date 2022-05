Corbo: “Napoli, Progetto vincente o i milioni?” Le intenzioni De Laurentiis (Di domenica 8 maggio 2022) Antonio Corbo commenta la vittoria del Napoli a Torino e pone alcune domande al presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis. La vittoria del Napoli a Torino è passata in sordina tra i tifosi, il sogno infranto per il mancato scudetto ancora una volta spegne l’entusiasmo di una tifoseria che da oltre trent’anni aspetta di rivivere le emozioni che solo Maradona ha saputo regalare. Il giornalista, antonimo Corbo sul quotidiano la Repubblica, commenta la sfida del “Grande Torino” e pone alcune domane a De Laurentiis: “Il Napoli rigira tra le mani la 22esima vittoria. La osserva perplesso. Non sa darle un valore. Ambigua come tutte le monete, anche questa ha due facce. Rallegra, perché il terzo posto dà alla società i soldi che aspettava. Deprime, perché ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Antoniocommenta la vittoria dela Torino e pone alcune domande al presidente del sodalizio campano, Aurelio De. La vittoria dela Torino è passata in sordina tra i tifosi, il sogno infranto per il mancato scudetto ancora una volta spegne l’entusiasmo di una tifoseria che da oltre trent’anni aspetta di rivivere le emozioni che solo Maradona ha saputo regalare. Il giornalista, antonimosul quotidiano la Repubblica, commenta la sfida del “Grande Torino” e pone alcune domane a De: “Ilrigira tra le mani la 22esima vittoria. La osserva perplesso. Non sa darle un valore. Ambigua come tutte le monete, anche questa ha due facce. Rallegra, perché il terzo posto dà alla società i soldi che aspettava. Deprime, perché ...

Advertising

napolipiucom : Corbo: 'Napoli, Progetto vincente o i milioni?' Le intenzioni De Laurentiis #Corbo #DeLaurentiis #napoli… - gazzettaGranata : Corbo su La Repubblica: “Belotti non adatto al Napoli” #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : Corbo su La Repubblica: “Belotti non adatto al Napoli” - Torinogranatait : Corbo su La Repubblica: “Belotti non adatto al Napoli” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL GRAFFIO - Corbo: 'Osimhen e Ospina, il Napoli deve decidere innanzitutto il loro futuro' -